Unionistas gana al Racing Ferrol y jugará la próxima edición de la Copa del Rey

Broche de oro para una gran temporada de Unionistas. Los blanquinegros vencieron por 3-2 al Racing Ferrol en el estadio Reina Sofía y jugarán la próxima edición de la Copa del Rey.

El once titular charro estuvo formado por Marco Coronas en la portería; Jan Encuentra, Mounir, Gorjón y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Aarón Piñán en la medular; y con De la Nava y Artola en ataque

Los primeros cuarenta minutos de partido fueron muy fríos, tediosos y sin ocasiones. Unionistas necesita una marcha más ante un rival que no se jugaba absolutamente nada. Fue un chispazo. Un arrebato de Aarón Piñán, que peleó hasta la extenuación un balón que parecía perdido, el leonés puso el centro al área y Álvaro Gómez mandaba la pelota al fondo de las mallas para poner el 1-0. Y con la alegría de la afición local se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con dos goles prácticamente consecutivos. Álvaro Gómez, que ha cuajado una temporada espectacular, soltó un latigazo con la izquierda raso y pegado al poste para poner el 2-0.

Sin embargo, la alegría en la parroquia charra duró poco tras un grave error de Marco Coronas en un córner. El meta charro despejó mal de puños y se anotó un autogol (2-1).

No quiso complicaciones Unionistas tras encajar el gol. Mounir se topó con el poste con un disparo cruzado y, acto seguido, Juanje conducía hasta el área, jugaba una pared con Jota y marcaba el 3-1 a la red. Con todo a favor, Unionistas sufrió. Un minuto después del 3-1, el Racing Ferrol recortaba con un tanto de Tavares y volvía a apretar el duelo.

Los minutos finales fueron con mucha tensión debido a lo corto del resultado. Lucas evitó el tanto de la sentencia charra a Gorjón con una soberbia parada. Con nueve minutos de añadido, el colegiado pitó el final y Unionistas celebró el pase a la Copa del Rey.