Unionistas, con ganas de ‘vendetta’ ante el Barakaldo

Unionistas busca ‘vendetta’. Los charros cayeron por 5-0 ante el Barakaldo en la primera vuelta y este domingo tienen la opción de resarcirse. A partir de las 20:30 horas, el conjunto blanquinegro se verá las caras con el equipo vasco en el estadio Reina Sofía en mitad de una jornada electoral.

El conjunto dirigido por Mario Simón se encuentra decimosegundo con 38 puntos y el Barakaldo cuenta con dos puntos más en la tabla clasificatoria. Entre medias, muchos aspirantes a meterse en el playoff a Segunda División.

El entrenador unionista no podrá contar con el lateral izquierdo Mounir ni con el central Farru. Por lo tanto, tendrá que recomponer su zaga. Gorjón puede volver al centro de la defensa y entrar Olmedo, Encuentra o Saidi en el lateral derecho; también Ramiro puede suplir pieza por pieza al sancionado Farru.

El partido cerrará la vigesimoctava jornada del grupo 1 de la Primera RFEF y decidirá si Unionistas mira hacia los puestos de privilegio o tendrá que luchar por la salvación.