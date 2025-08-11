Unionistas y el Guijuelo buscan un puesto en la final regional de la Copa RFEF

La última jornada de la Copa RFEF pondrá en juego el pase a la final regional. El Club Deportivo Guijuelo y Unionistas se verán las caras en el Municipal Luis Ramos el sábado (a las 20 horas) y uno de los dos será el rival del Zamora.

Los chacineros llegan a las cita con cuatro puntos, tras ganar el pasado fin de semana 0-1 al Santa Marta en el San Casto con un gol Álex García; mientras que Unionistas se impuso 2-0 al Salamanca CF UDS en el derbi charro.

Las cuentas son claras: el Guijuelo tiene que ganar para pasar a la final y a Unionistas le vale con empatar o vencer en el Municipal Luis Ramos.

El último partido del grupo enfrentará al Salamanca CF UDS y a la UD Santa Marta, ya sin nada en juego. El choque tendrá lugar a las 18:30 horas del sábado en Las Pistas.