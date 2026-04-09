Unionistas ya habla abiertamente de sus opciones al playoff

El grupo 1 de la Primera RFEF se puso al día en la tarde del miércoles con la victoria del Arenas de Getxo por 1-0 al Pontevedra. Este resultado deja un embudo de diez equipos en tres puntos para las tres últimas plazas del playoff. Un final de temporada de locura con muchos equipos en un puño hasta la última jornada.

Una vez finalizado el encuentro aplazado en Getxo, Unionistas habló abiertamente de sus opciones al playoff de ascenso. Una publicación en X con un A2 y el hashtag #SoñemosJuntos evidenció el cambio de rumbo del club con la entrada del nuevo presidente Miguel Ampuero.

Este domingo, Unionistas tendrá un encuentro vital para seguir aferrado a sus opciones de playoff y también para cerrar de forma matemática su permanencia en la categoría. Los de Mario Simón reciben al Guadalajara, a las 16 horas, en el estadio Reina Sofía.