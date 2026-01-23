Unionistas intensifica su ofensiva en el mercado para fichar a un portero
El director deportivo, Antonio Paz, está decidido a firmar un cancerbero para el segundo tramo de la temporada
"Ahora mismo no, pero es una posición en la que tenemos nombres y hay que estar preparado. Sí ha habido ofrecimientos. Puede haber lesiones y toma de decisiones", expresaba Antonio Paz el pasado 8 de enero durante la presentación de Vadik en Unionistas.
Pero la intención del club sí era incorporar un meta más. Y, en los últimos días, el propio director deportivo ha intensificado la búsqueda de un nuevo portero para el equipo, según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM.
En el club no están conformes con el rendimiento de Unai Marino ni Marco Coronas y quieren encontrar un cancerbero para la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, el mercado no le está dando tregua al director deportivo que tiene varios frentes abiertos y mucho trabajo hasta que suene la campana de fin de mercado.
