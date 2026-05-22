Unionistas se juega 42.500 euros ante el Racing Ferrol

La Copa del Rey es una fuente de ingresos para los equipos modestos del fútbol español. También para los clubes de Primera RFEF, siempre a matacaballo entre el profesionalismo y la estrechez económica.

En Unionistas, donde están preocupados por la situación económica tras el despilfarro en el mercado de invierno, saben que entrar en Copa del Rey es un respaldo muy importante. Muy importante para la campaña de socios; muy importante para mejorar la salud económica; muy importante para firmar nuevos jugadores; y muy importante para ingresar 42.500 euros en sus arcas.

Los equipos que jueguen la primera ronda fuera de casa percibirán 42.500 euros de la Real Federación Española de fútbol (son 32.500 euros si el primer partido se juega como local). Mucho más que un pellizco para las necesitadas cuentas del club blanquinegro, que posteriormente podría ganar 32.500 euros por el pase de cada una de las rondas de la competición del KO.