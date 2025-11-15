Unionistas juega un duelo directo ante el Talavera

La franja entre la salvación y el descenso en Primera RFEF puede estar en un punto… o en los golaverajes o en la diferencia de goles. Por ello, cada acción en este momento puede ser decisiva para el desenlace final.

Este domingo, a las 18:30 horas, Unionistas visitará El Prado para enfrentarse al Talavera. Los dos están igualados a doce puntos, pero los locales están fuera del descenso y los charros se encuentran en la zona roja de la tabla.

Unionistas recupera para el choque al central Álvaro Santiago, pero pierde a Ramiro Mayor y Raúl Prada; mientras que el Talavera pierde a su referencia en el ‘9’, Di Renzo. “Es un equipo con la estructura muy marcada con 1-4-4-2 porque liberaba Di Renzo a Marcos Moreno y no jugando Di Renzo, esperamos un equipo con movimientos de ruptura con Valen o Marcos, tendrán mucha velocidad arriba. De tres cuartos para adelante, tienen mucha facilidad para decidir”, explica Mario Simón.

En la batalla del centro del campo, Juanje y Pitu Doncel se verán las caras. “Le estamos dando mucha importancia a la defensa y estamos muy concentrados. Estamos generando y nos está costando meter la ocasión. En la liga, los partidos están muy justos y el primer gol es muy importante. Cuando haces gol, el otro equipo tiene que exponerse y arriesgar. Hay que estar concentrados atrás”, asegura el ‘6’ charro.

Enfrente estará Pitu Doncel. El mediocentro del Talavera cuenta con pasado blanquinegro y considera que el duelo será parejo: “Será un partido muy igualado y los dos tenemos muy buenos equipos. Se va a decidir por detalles”.

El partido no solo se jugará en el campo: más de trescientos unionistas estarán en la grada de El Prado. Y también allí estará alguien muy especial para Unionistas, aunque ahora en el bando contrario. Miguel Ángel Sandoval, uno de los fundadores del club blanquinegro, ahora trabaja como director general del Talavera. “Para mí, en lo sentimental, es algo especial. Son el club del que vengo y el club donde trabajo y están mis intereses. Es especial por ver a mi familia y mis amigos en El Prado”, se sincera Miguel Ángel Sandoval.