Unionistas juegan un nuevo amistoso: turno para el Real Ávila

Imágenes del derbi entre Unionistas y Salamanca CF UDS en el Reina Sofía

La pretemporada de Unionistas ya supera el ecuador. El equipo de Oriol Riera quiere llegar de la mejor forma posible al último fin de semana de agosto, donde recibirá a Osasuna Promesas en el Reina Sofía.

Este miércoles, los charros viajarán hasta el Adolfo Suárez abulense para medirse al equipo local en la trigésimo tercera edición del Trofeo Ciudad de Ávila. El Real Ávila, que la pasada campaña se quedó a dos pasos del ascenso a Primera RFEF, está dirigida por Marc García.

En Unionistas es baja Aarón Piñán. El extremo de La Virgen del Camino sufrió una lesión en los minutos previos al descanso ante el Salamanca CF UDS y el diagnóstico ha sido claro: “luxación en la articulación acromioclavicular derecha”.

Será la única baja del equipo de Oriol Riera, que ya cuenta con el último fichaje Álvaro Santiago y con los canteranos Tomás y Huguito.