Unionistas jugará el Memorial UDS en Las Pistas debido al mal estado del césped del Reina Sofía

Unionistas de Salamanca ha tomado la decisión de jugar en Las Pistas del Estadio Helmántico el memorial UDS. El club charro se enfrentará al Mérida a partir de las 19:15 horas.

El motivo de este cambio de escenario de última hora es el estado del césped del Reina Sofía, que se encuentra muy desmejorado y necesita una puesta a punto para el debut liguero ante Osasuna Promesas.