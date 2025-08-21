Unionistas jugará el Memorial UDS en Las Pistas debido al mal estado del césped del Reina Sofía
El club blanquinegro se enfrentará al Mérida este viernes a partir de las 19:15 horas
Unionistas de Salamanca ha tomado la decisión de jugar en Las Pistas del Estadio Helmántico el memorial UDS. El club charro se enfrentará al Mérida a partir de las 19:15 horas.
El motivo de este cambio de escenario de última hora es el estado del césped del Reina Sofía, que se encuentra muy desmejorado y necesita una puesta a punto para el debut liguero ante Osasuna Promesas.
