Unionistas llama de nuevo a la puerta de Mario Bustos

El director deportivo de Unionistas, Antonio Paz, se encuentra inmerso en otra operación para el club charro. A primera hora de la mañana, el periodista Ángel García ‘Cazurreando’ desvelaba que Mounir se convertiría en nuevo jugador de Unionistas; y en estos momentos el director deportivo trata de convencer al agente de Mario Bustos para el regreso del canterano.

El delantero, en su primer año como senior, solo ha jugado 56 minutos en el Villarreal C de Tercera RFEF y ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo a las órdenes de Marcelino García Toral.

La intención de Unionistas es que Mario Bustos ayude en la lucha por la salvación del filial y también esté en el día a día del primer equipo con Mario Simón para tener minutos con los mayores.