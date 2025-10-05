Unionistas se lleva el derbi de División de Honor contra el Real Valladolid

Unionistas ya tiene su primera victoria en División de Honor. Los blanquinegros remontaron el tanto inicial del Real Valladolid y ganaron con un doblete de Óscar Lorenzo en la segunda mitad.

La primera mitad tuvo claro color blanquivioleta. El Real Valladolid dominaba el balón y también tenía las ocasiones. En el minuto 5, el equipo de Manu Olivas golpeaba con el 0-1.

Unionistas tardó en llegar al partido. La única ocasión para los charros en la primera mitad llegó en un pase filtrado hacia Adrián Jorge, que se encontró con la intervención del portero visitante en el mano a mano.

En el minuto 43, los vallisoletanos pudieron hacer el 0-2, pero Pelayo hizo una gran intervención para evitar males mayores.

En la segunda mitad, Raúl Fuentes metió a Sergio Encinas por dentro para ajustar a su equipo y Óscar Lorenzo dio la vuelta al partido. Nada más volver del descanso, el ‘9’ mandó una falta al fondo de las mallas para poner el empate y, en el minuto 68, Adrián Jorge lanza para Ferreiro, que toca de primeras para Óscar Lorenzo y el ‘9’ voltea el choque con un disparo cruzado.

En el tramo final, Unionistas defendió con la ilusión de un equipo que buscaba su primer triunfo en División de Honor. Y la logró.