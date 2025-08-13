Unionistas logra una ajustada victoria ante el Real Ávila
Los charros vencieron por 1-2 y levantaron el Trofeo Ciudad de Ávila
Unionistas sigue en buen momento en su pretemporada y ganó por 1-2 al Real Ávila a domicilio con goles de Ramiro Mayor e Iván Moreno.
El once unionista estuvo formado por Marco Coronas bajo palos; Encuentra, Palmero, Gorjón, Ramiro y Farru en defensa; Juanje, Juanma, Iván Moreno y De Bustos en la medular; y con Pere Marco como jugador más adelantado.
Los de Oriol Riera se adelantaron al cuarto de hora con una falta cabeceada por Ramiro al fondo de la red. Con 0-1, Marco Coronas tuvo que aparecer para evitar el gol abulense y los charros cuajaron buenos minutos previos al descanso.
En el descanso, el canterano Huguito entró por Juanma. Y Unionistas volvió a golpear. Fue Iván Moreno, desde el punto de penalti, el que ponía el 0-2 en el minuto 52.
Los encarnados redujeron diferencias por medio de Gonzalo a falta de veinte minutos (1-2). Y el choque se puso en un puño. Los locales pidieron un penalti en el área charra y una acción posterior acabó con Marc García y Oriol Riera expulsados. En el tramo final, Unionistas aguantó y levantó el Trofeo Ciudad de Ávila.
También te puede interesar
Lo último