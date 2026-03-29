Unionistas logra el ascenso a la Tercera RFEF femenina

Dos temporadas para Unionistas femenino y dos ascensos. El equipo blanquinegro consigue escalar hasta la Tercera RFEF de forma veloz y da un paso más en su crecimiento deportivo.

El equipo dirigido por Óscar Vacas venció por 0-3 al San Esteban de Gormaz y festejó el ascenso de categoría en suelo soriano. Los goles de Paula Díaz y Mónica Camarón allanaron el duelo e Irene Vicente sentenció pasada la hora de encuentro.

El entrenador del equipo charro ya dejaba claro en SALAMANCA24HORAS.COM en qué debía mejorar Unionistas para la próxima temporada cuando se consiguiese el ascenso a Tercera RFEF: “Hay que dar un paso. Lo principal es tener una instalación única. En el plano deportivo, habría que incorporar a jugadoras, conocer también quién puede o quiere continuar. Algunas comienzan la carrera y no saben si se quedarán en Salamanca o se tendrán que marchar. Pero hay que reforzar la plantilla porque la idea del club es competir al máximo nivel en Tercera RFEF”.