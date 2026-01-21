Unionistas logra la cesión de Josué Chibozo. El futbolista, internacional con Benín, llega procedente del Amiens de la Ligue 2 francesa.

El atacante, que se suele desempeñar en la posición de segunda punta, tiene 22 años y ha jugado la Youth League con la Juventus de Turín.

"Esta cesión a España debería permitirle ganar consistencia y minutos de juego en un. nuevo entorno competitivo. El Amiens SC le desea un final de temporada exitoso y mucho éxito en su nuevo club", explican desde el club francés.

Unionistas ha confirmado que el nuevo jugador ya se encuentra entrenando con sus compañeros desde este mismo miércoles.