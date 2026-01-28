Unionistas logra la cesión de Masllorens

Nueva cesión para Unionistas. Antonio Paz se mueve pronto a la salida de Luis Roldán y ha firmado a José Masllorens. El '6' llega a préstamo del Internacional de Bogotá colombiano.

Masllorens ha jugado más de cien partidos en Primera RFEF en las filas de la RB Linense, Amorebieta y el filial del Granada y sus características son de un futbolista de corte defensivo y bueno en duelos con sus 188 centímetros.

"En su club actual ha participado en un total de 17 encuentros en la Liga Dimayor II, la máxima categoría del fútbol colombiano", explican desde Unionistas.