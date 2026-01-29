Unionistas logra la cesión de Serpeta

El 22 de enero se activó la opción Serpeta para Unionistas. La marcha de Abde al Zamora, que adelantó SALAMANCA24HORAS.COM y se confirmó días después, obligaba a Antonio Paz a moverse en el mercado. Y el objetivo fue la cesión de Serpeta, que se ha concretado este mismo jueves con el acuerdo con el Castellón.

El extremo apenas ha tenido protagonismo en Segunda División y regresa a la Primera RFEF para retomar el nivel del Yeclano de la temporada pasada, donde coincidió con Olmedo, Juanje o Mounir. Además, es la segunda cesión del Castellón a Unionistas tras Pere Marco.

"Serpeta es un extremo zurdo de 25 años que puede desenvolverse por ambas bandas. Formado en la cantera del Olímpic Xàtiva, pronto dio el salto a la estructura de la AD Almería. Tras un breve periplo de vuelta a Xàtiva y una campaña en el Atzeneta, el futbolista valenciano recalaría en el Yeclano Deportivo, donde tras dos brillantes temporadas con 75 partidos disputados, y 11 goles llamaría la atención del CD Castellón de Segunda División", explican desde Unionistas.