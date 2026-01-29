Unionistas logra la cesión de Serpeta
El jugador del Castellón, con pasado en el Yeclano, refuerza el ataque blanquinegro
El 22 de enero se activó la opción Serpeta para Unionistas. La marcha de Abde al Zamora, que adelantó SALAMANCA24HORAS.COM y se confirmó días después, obligaba a Antonio Paz a moverse en el mercado. Y el objetivo fue la cesión de Serpeta, que se ha concretado este mismo jueves con el acuerdo con el Castellón.
El extremo apenas ha tenido protagonismo en Segunda División y regresa a la Primera RFEF para retomar el nivel del Yeclano de la temporada pasada, donde coincidió con Olmedo, Juanje o Mounir. Además, es la segunda cesión del Castellón a Unionistas tras Pere Marco.
"Serpeta es un extremo zurdo de 25 años que puede desenvolverse por ambas bandas. Formado en la cantera del Olímpic Xàtiva, pronto dio el salto a la estructura de la AD Almería. Tras un breve periplo de vuelta a Xàtiva y una campaña en el Atzeneta, el futbolista valenciano recalaría en el Yeclano Deportivo, donde tras dos brillantes temporadas con 75 partidos disputados, y 11 goles llamaría la atención del CD Castellón de Segunda División", explican desde Unionistas.
