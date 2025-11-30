Unionistas logra su primer punto a domicilio en División de Honor

Primer punto lejos de Salamanca para Unionistas en División de Honor. Los charros igualaron a uno ante el Burgos, uno de los rivales directos en la lucha por la salvación.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Pelayo en la portería; Edu López, Nico Rincón, Pedro López y Eloy en la defensa; Mansillas, Ferreiro y Rodri en la medular; y Rozas, Mateo Gutiérrez y Óscar Lorenzo en ataque.

Los de Raúl Fuentes volvieron a encajar en los minutos iniciales de encuentro. A los cuatro minutos, el Burgos ya ganaba por 1-0. Pudo empatar Unionistas antes del descanso, pero el disparo de Óscar Lorenzo se topó con el poste.

En la segunda mitad, Rozas ponía el empate a uno en el marcador y daba alas a los salmantinos. Sin embargo, los minutos finales del choque los tuvo que jugar Unionistas en inferioridad por la expulsión por roja directa de Pedro López. El pitido final repartió puntos entre el Burgos y Unionistas.