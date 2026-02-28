Unionistas logra un punto en el minuto 105 ante el Cacereño

Con la fórmula más vieja de Unionistas: balón largo para De la Nava, el '10' gana la disputa aérea y el delantero ajusticia. Fue Pere Marco, pero empujaron mil salmantinos en la grada. Unionistas logró un importantísimo punto en Cáceres con un tanto de Pere Marco en el minuto quince de añadido para poner el definitivo 3-3 ante el Cacereño.

El once de Unionistas estuvo formado por Salvi bajo palos; Gorjón, Saidi, Vadik y Farru en defensa; Juanje, Juanma, Álvaro Gómez y Aarón en la medular; y con Serpeta y Chibozo en ataque. El plan del técnico unionista era claro: buscar la velocidad de Chibozo. Y le salió a los cuatro minutos en una galopada del africano, que batió a Diego Nieves en el mano a mano.

Pero, con 0-1, a Unionistas hay que pedirle mucho más. Los charros decidieron poner el balón en juego en corto desde su portería: Vadik para Salvi y cuando el meta quiso golpear en largo, Diego Gómez puso el pie para taponar el golpeo y mandar la pelota a la red. Siete minutos de partido y 1-1.

El Cacereño fue mejor en la primera mitad. O, al menos, fue el equipo que tuvo las ideas más claras con Ajenjo en la medular y con las subidas de Emi por la derecha. En una de ellas, el centro del lateral local fue muy endeble, pero toda la defensa de Unionistas se quedó mirando el balón, que acabó en los pies de Palacín para fusilar a Salvi en el 2-1.

Sin embargo, antes del descanso, Unionistas encontraría el premio del empate. Vadik se elevaba en un córner, remataba de cabeza y la pelota tocaba en la espalda de Joserra para acabar en el fondo de la red (2-2).

La segunda mitad tardó mucho en arrancar. Una indisposición en la grada charra obligó a parar el partido en dos ocasiones durante casi diez minutos. Unionistas seguía sin tener un patrón de juego claro, con el equipo superado en el centro y sin hilar en ataque. La mejor ocasión, un chispazo de Serpeta desde la frontal que Diego Nieves envió a saque de esquina. Pero Mario Simón debía de estar contento con lo que veía porque no movió ficha hasta el minuto 80. Eso sí, cuando la movió, su equipo ya perdía por 3-2 después de un testarazo de Iván Martínez en un córner.

Con la primera ventana, Mario Simón metió en el verde a Pere Marco, Hugo de Bustos y Raúl Prada. Quedaban diez minutos de juego reglamentario y un descuento muy amplio. De los dieciséis minutos de añadido, De la Nava solo jugó siete. Mario Simón apenas confía en el ‘10’ aunque el charro se empeña en demostrar en el campo que es necesario para los blanquinegros. Cuando el choque agonizaba, De la Nava ganó un balón aéreo en la frontal rival y envió hacia Pere Marco. El ‘21’ remató in extremis y la pelota entró en la meta rival para poner el 3-3 definitivo y llevar la alegría a los mil aficionados charros.