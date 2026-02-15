Unionistas logra una victoria de oro en los minutos finales

"Hay que aprender a ganar los partidos en los que no pasa nada", reconocía Mario Simón la pasada semana en la victoria ante el Ourense. Y así volvió a pasar este domingo en Tajonar. Unionistas logró tres puntos de oro ante el colista con un tol de Vadik en el minuto 81 y un autogol de Osambela en el minuto 89 (0-2).

El once titular charro tenía las novedades de Salvi Carrasco en la meta y de Juanma Lendínez por el lesionado Jota en la medular. El resto, los jugadores de confianza de Mario Simón.

Chibozo fue el generador de ocasiones para Unionistas en la primera mitad con su velocidad. A los ocho minutos, una cabalgada suya por la derecha acabó con un pase sobre el avance de Juanma Lendínez, que estrelló su chut contra un rival.

La baza de Chibozo se acentuó con la lesión de Pere Marco, al que sustituyó Serpeta, y Mario Simón colocó al africano en punta para buscar su velocidad. El de Benín marró un mano a mano ante Rafa Fernández tras una rápida carrera, pero su última toma de decisión, colocando el balón en su pie derecho, le dejó sin ángulo ante el meta. Y a un centro desde la izquierda de Mounir no llegó Chibozo en boca de gol.

Osasuna Promesas, por su parte, apenas inquietó a Salvi Carrasco. La más clara y casi la única llegó en un chut alto de Rufo desde dentro del área. Sin embargo, desde el minuto 21 hasta el descanso no hubo ocasiones, solo un cúmulo de errores e imprecisiones por parte de los dos equipos.

La segunda mitad tuvo 35 minutos de absoluto pestiño. Bien es cierto que Osasuna Promesas tuvo una ocasión muy clara a los cuarenta segundos de la reanudación con un balón al que no llegó Yoldi en boca de gol, pero el paso de los minutos hacía presagiar el empate a cero. Sin embargo, apareció Vadik a la salida de un córner para mandar, de forma imperial, un testarazo al fondo de la red. Era el minuto 81. Y Unionistas ya había mandado a la lona a Osasuna Promesas. Ocho minutos después, llegó la confirmación de la victoria con un autogol de Osambela. 0-2. Y tres puntos de oro al casillero blanquinegro.