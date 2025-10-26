Unionistas y Lugo reparten puntos sin goles

Un punto más para Unionistas. Y buena imagen de los charros. Los blanquinegros empataron a cero ante el Lugo en el estadio Reina Sofía en un choque con pocas ocasiones.

Mario Simón no quería varias su once ganador de Tenerife pero, en el calentamiento, Raúl Prada tuvo que retirarse y entró como lateral izquierdo Jan Encuentra.

La primera mitad dejó a un Unionistas con ritmo, pero poca profundidad. Jota llevaba la batuta del ataque y se gustaba con un caño en el centro del campo para llevarse los aplausos del personal.

El único disparo a puerta de la primera mitad fue del Lugo, con un chut lejano de Kevin Presa que obligó a estirar a Unai Marino. Con más sensaciones que oportunidad, Unionistas se marchaba al descanso con el 0-0.

La segunda mitad siguió por los mismos derroteros. Pero Unionistas fue más incisivo en ataque. Olmedo probaba fortuna un par de veces desde la frontal y obligaba a Iker Piedra a intervenir y el meta visitante salvaba una doble ocasión de los charros, que también estrellaron la pelota en el larguero. Pero todo quedaba invalidado por fuera de juego.

Mario Simón metió un triple cambio con Aarón, Hugo de Bustos y Gastón Vallés. Los dos primeros le dieron chispa al ataque, mientras que al delantero le costó mucho aparecer en zonas decisivas. El Lugo no inquietó en la segunda mitad y el pitido final dejó un punto para cada equipos.