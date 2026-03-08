Unionistas se mantiene a dos puntos de los puestos de playoff a Segunda División
Los charros siguen en la zona de media tabla y enlazan cinco partidos sin perder
Unionistas empató a cero en Pasarón ante el Pontevedra y enlaza cinco partidos sin perder en Primera RFEF. El equipo de Mario Simón sigue en media tabla pero está a solo dos puntos de los puestos de playoff a Segunda División.
La clasificación se encuentra muy apretada del tercer puesto al decimosegundo, con solo cuatro puntos de diferencia desde el Pontevedra hasta el propio Unionistas.
El próximo partido del equipo de Mario Simón será el domingo, a las 20:30 horas, ante el Barakaldo. El duelo en el Reina Sofía cerrará la jornada número 28 de Primera RFEF.
También te puede interesar
Lo último