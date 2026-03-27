Unionistas marca más del doble en la segunda mitad

Unionistas lleva 38 goles a favor esta temporada. Y tiene un patrón muy marcado: es un equipo que ve puerta a partir del descanso. Así se explica que los de Mario Simón hayan marcado más del doble de goles en la segunda parte que en la primera.

De hecho, el primer gol de Unionistas en la primera mitad tuvo lugar en la jornada 8, cuando Pere Marco hacía el 0-1 ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Corría el minuto 38 de la primera parte.

Pero el punto fuerte de Unionistas llega tras el asueto. Los de Mario Simón han logrado encontrar el camino a la red en un total de 26 ocasiones (solo 12 en la primera mitad) y se muestran como un equipo que va a más con el paso de los minutos.