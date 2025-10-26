Unionistas mejora, pero sigue en zona de descenso

Nueve jornadas de Primera RFEF, diez puntos para Unionistas y los blanquinegros que siguen en zona de descenso a pesar de su gran mejoría en los últimos tres partidos. De los diez puntos logrados, el equipo de Mario Simón ha logrado siete en las tres últimas fechas.

Unionistas se encuentra decimosexta en la tabla y solo el mejor golaveraje deja al Arenteiro en zona de salvación. Con once puntos se encuentra el trío formado por la Ponferradina, el Cacereño y el Arenas Club.

La próxima jornada, Unionistas se medirá a un rival directo por evitar el descenso. Los charros visitan Lezama para enfrentarse al filial del Athletic, penúltimo clasificado.