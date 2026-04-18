Unionistas merece más en su visita a Avilés

Un punto que sabe a poco. Unionistas fue a por todas en el Román Suárez Puerta y tuvo que conformarse con un punto tras empatar a uno. El cabezazo de De la Nava, con dedicatoria a la fallecida María Caamaño Múñez, hizo el definitivo 1-1 en suelo asturiano.

El plan de partido charro estaba muy claro desde el comienzo del choque. Vadik, Encuentra y Gorjón en salida de balón, con Olmedo y Mounir abiertos y Jota, De la Nava y Álvaro Gómez con total libertad para aparecer en campo rival.

Unionistas llevó el peso del encuentro durante la primera mitad. Pero se fue por debajo en el marcador. El Real Avilés marcaba su tanto en el minuto 23 en un centro desde la derecha, tras el rechace de un saque de esquina, y el envío de Cayarga lo controlaba Uzkudun dentro del área para batir a Salvi.

Con 1-0 en contra, Unionistas no se descompuso. Carmona impidió el 1-1 de De la Nava y Olmedo desperdició un penalti cometido sobre él. Con más merecimiento que acierto, Unionistas se iba al descanso en desventaja.

La segunda mitad comenzó con Unionistas mucho más abierto y el Real Avilés cerca de volver a penalizar con las cabalgadas de Quicala por la derecha. Sin embargo, Jota López tomó el mando del partido y volvió a acercar a sus compañeros a través de series de pases muy alargadas. Unionistas llevó el peso del choque y empató en el minuto 67 con un gol de cabeza de De la Nava. El 10 se quitó el brazalete y lo enseñó a la cámara en memoria de la fallecida María Caamaño.

En los veinte minutos finales, solo existió Unionistas. Los charros monopolizaron el balón y fueron a por la victoria. No pudo ser. Un punto que sabe a poco.