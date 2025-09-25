Unionistas se mide al jugador ‘revelación’ de la Primera RFEF

Si hay que señalar a un jugador como revelación en el arranque de Primera RFEF es Baba Diocou. El extremo del Arenas de Getxo disputó un puñado de minutos en la categoría con el Castilla (41 minutos en cuatro partidos) y esta temporada ha iniciado con tres goles en cuatro partidos.

El extremo, que está cedido en el cuadro vasco por el Tenerife, hizo gol ante el Arenteiro, el Cacereño y el Barakaldo. Baba Diocou arranca con fuerza desde la derecha, sortea rivales y golpea las redes rivales con una facilidad pasmosa.

Eso ha hecho que muchos equipos pongan sus ojos en el extremo senegalés, de 20 años, y el Tenerife se frota las manos con el crecimiento de uno de sus fichajes de verano, ahora impulsado por la cesión en el Arenas de Getxo.