Unionistas mide su mejoría ante el Pontevedra

Ocho puntos de los últimos doce posibles y cuatro porterías a cero seguidas. El mejor momento de la temporada de Unionistas. Los blanquinegros han salido por primera vez del descenso y quieren confirmar sus buenas sensaciones este sábado. El equipo charro recibe, a partir de las 18 horas, al Pontevedra en el estadio Reina Sofía.

Y lo hará con los efectivos justos atrás por las lesiones de Raúl Prada, Álvaro Santiago y Ramiro Mayor, además de la sanción FIFA a Gabri Palmero. "Llevamos cuatro partidos sin encajar. Jan Encuentra se ha acoplado bien. Quizá venga algún chico de cantera. Hemos terminado el entrenamiento, quería hablar con los chicos para transmitírselo directamente y el club lo dirá", expresaba Mario Simón en rueda de prensa haciéndose el remolón para acabar explicando que será Nico Rincón, del Juvenil A, el citado con el primer equipo.

Respecto al rival, Mario Simón tiene claro que Yelko Pino es el termómetro del Pontevedra. “Es un jugador que, a nivel de organización y creación, pasa prácticamente todo y hace que a Alain o Brais le llega la pelota más fácil. Es capaz de llevar el ritmo del partido. Es un jugador que hay que tenerle controlado”, admitía.

Unionistas comienza la jornada por encima de la zona de descenso con 11 puntos y cuenta con cuatro menos que el cuadro gallego, que pelea por meterse en la zona de privilegio de la Primera RFEF.