Unionistas, sin miedo ante el ascendido Tenerife

El estadio Reina Sofía recibirá este sábado a uno de los equipos históricos del fútbol español. El Tenerife visitará Salamanca para medirse al cuadro blanquinegro (18:30 horas) y lo hará como campeón de Primera RFEF y ya ascendido a Segunda División.

El equipo charro arranca la jornada a dos puntos de la zona de Copa del Rey y a cuatro del playoff de ascenso. Por lo tanto, si es capaz de tumbar al campeón se meterá con todo a estar entre los mejores del grupo 1 al final de la campaña.

Mario Simón tendrá que improvisar un ‘9’ titular tras las bajas de Artola y Pere Marco (por sanción y lesión, respectivamente). Tampoco estarán Hugo de Bustos, Serpeta ni Jan Encuentra.

En el conjunto chicharrero llegarán tres ex de Unionistas: Cris Montes, Gastón Valles e Iván Chapela. Jesús de Miguel, por su parte, no ha formado parte de la convocatoria del Tenerife por lesión.