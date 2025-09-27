Unionistas muere en la orilla ante el Real Madrid en División de Honor

Imagen del partido entre el Real Madrid y Unionistas de División de Honor

Unionistas peleó en Valdebebas ante el Real Madrid por 2-1. Los charros comenzaron defensivos ante un rival importantísimo en la categoría y acabaron peleando por un punto en la 'Casa Blanca'.

El once titular de Unionistas tenía novedades. La primera, en la portería. Montero bajo palos; Manu Montes, Mansilla, Eloy y Pedro López en defensa; Ferreiro, Sergio Encinas, Rodrigo Pérez y Adrián Jorge en la medular; y con Óscar Lorenzo y Marco Marrero en punta.

El plan de partido de Unionistas fue aguantar en bloque bajo ante uno de los mejores equipos de Europa en categoría juvenil. Avisó Enzo Alves con un cabezazo que atrapó Montero en el minuto 4. En el 8, el Real Madrid se adelantó con un remate de cabeza en el segundo palo de Beto para poner el 1-0.

Once titular de Unionistas de División de Honor en Valdebebas | FOTO UNIONISTAS CF

El meta charro fue el mejor en la primera mitad con otra gran parada con el pie a disparo de Beto. Aunque en el minuto 27 no pudo hacer nada en el 2-0 de Carlos Díez. La única ocasión de Unionistas llegó en el minuto 42. Ferreiro lanza para Adrián Jorge y este asiste al espacio a Rodri. El mediocentro intentó sorprender al meta madridista por arriba y con 2-0 se llegó al descanso.

El inicio de la segunda mitad se vio a un Unionistas más combativo en el terreno de juego y más asentado en Valdebebas. Raúl Fuentes metió a Rozas en el minuto ocho de la reanudación para buscar velocidad en campo rival y Montero, otra vez, salvaba el tercero con un doble paradón.

En los compases finales, Unionistas recortó diferencias. Fue Edu López con un disparo lejano que se alojó dentro de la portería madridista. Era el 2-1 y quedaba el descuento. No le dio tiempo a más. Unionistas cayó en Valdebebas por 2-1.