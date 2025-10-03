Unionistas necesita una reacción inmediata ante el Celta Fortuna

Tres puntos de quince posibles es un bagaje muy pobre para Unionistas. Los blanquinegros se encuentran en zona de descenso y tienen que cambiar la dinámica de forma inmediata para no meterse en más problemas. La primera oportunidad llega este sábado, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Reina Sofía.

El equipo dirigido por Mario Simón se verá las caras con el filial del Celta. Y lo hará sin Aarón Piñán (que la próxima semana recibirá el alta deportiva) y sin Gabri Palmero (apartado por la sanción FIFA).

“Está siendo un comienzo que no queríamos y nos está costando. Todos los equipos pasan malas rachas y ojalá podamos contarla lo antes posible. Queda mucha temporada y estoy seguro que acabaremos con los deberes hechos”, explica el capitán Ramiro Mayor.

Pere Marco mostraba sus ganas de jugar en el Reina Sofía. El delantero se muestra sorprendido por el gran ambiente y busca su primer tanto esta campaña en Primera RFEF. “El gol siempre está en la cabeza y el premio de los delanteros. No me obsesiono para nada. Con trabajo y tiempo, llegarán las cosas”, incide Pere Marco.

El Celta Fortuna llega a Salamanca como segundo clasificado. El filial celeste ha sumado diez puntos de quince posibles y es el segundo máximo goleador del grupo 1.