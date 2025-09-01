Unionistas negocia la incorporación de Damar
El jugador marroquí hizo cuatro goles el año pasado con el Fuenlabrada
Las últimas horas de mercado obligan a Unionistas a moverse. La "guinda del pastel" como lo denominó Antonio Paz. SALAMANCA24HORAS.COM adelanta que el club charro negocia con Abde Damar.
El jugador marroquí, de 25 años, jugó la pasada temporada en el Fuenlabrada y marcó cuatro goles.
Damar se formó en las categorías inferiores del Cornellá y los filiales de Espanyol y Atlético, además de los primeros equipos de Ibiza, Sabadell y Fuenlabrada.
