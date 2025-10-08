Unionistas se refuerza con Gastón Vallés

Unionistas se mueve de urgencia en el mercado para reforzar la delantera. Según adelantó SALAMANCA24HORAS.COM, Gastón Vallés estaba cerca de cerrar su incorporación al club blanquinegro, algo que fue confirmado por el club minutos después.

El uruguayo, de 24 años y de 1'92 metros, debutó con el Espanyol en Segunda División y la pasada campaña marcó tres tantos con el Cartagena en la división de plata del fútbol español. Su último partido fue el 2 de febrero en la derrota del Cartagena por 0-1 ante el Córdoba.

Con ello, Mario Simón sacia una de sus peticiones a la dirección deportiva, encabezada por Antonio Paz, y el club realizará un esfuerzo económico para firmar a un jugador con cerca de 2.000 minutos en Segunda División en las dos últimas campañas.