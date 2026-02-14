Unionistas no puede permitirse un tropiezo ante el colista

Unionistas visita este domingo, a las 12 horas, Tajonar para enfrentarse al colista de la Primera RFEF. Los blanquinegros se miden al filial de Osasuna, que es su bestia negra desde que se creó la competición.

El conjunto charro tiene un colchón de seis puntos sobre los puestos de descenso y quiere seguir abriendo brecha para tener un final de temporada tranquilo. Por delante, Osasuna Promesas, Arenas Club y CP Cacereño. Pero, como deja claro Juanje, hay que ir ‘partido a partido’. “Sabemos que va a ser una final. Sabemos que será complicado ganar, porque son un equipo que empata mucho. Ahora cada punto vale mucho y no miramos más que el siguiente partido”, admite el centrocampista.

Mario Simón no podrá contar con Olmedo, Jan Encuentra, Ramiro Mayor ni De la Nava, además de la duda de Jota López. El que sí está disponible es Artola, que se pone a disposición del entrenador: “Soy un jugador que con espacio puedo ir y en el área me puedo desenvolver bien. En banda también tengo esa llegada al segundo palo. Sin balón, tengo sacrificio para ayudar a los demás”.

Osasuna Promesas marcha colista con 20 puntos. Los navarros necesitan ganar ya para aferrarse a sus opciones de permanencia.