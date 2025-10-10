Unionistas, obligado a ganar al Mérida en mitad de la tempestad

El inicio liguero de Unionistas está muy lejos de lo soñado. De hecho, parece mucho más una pesadilla. El paso efímero de Oriol Riera en el banquillo, la marcha de Pescador de la presidencia (efectiva a final de legislatura), la sanción FIFA a Gabri Palmero, varios jugadores sancionados por saltarse el código interno y un Unionistas colista. Y con malas sensaciones. Tres puntos de dieciocho posibles.

Este sábado, el equipo charro necesita ganar al Mérida en el estadio Reina Sofía. El choque dará inicio a las 18 horas. Los emeritenses están tres puntos por encima y llegan con caras conocidas como Beneit o Vergés.

Unionistas ha firmado durante la semana a Gastón Vallés y también Aarón Piñán ha recibido el alta médica. El entrenador Mario Simón aseguraba sobre el nuevo delantero uruguayo: “Ha llegado bien. Es un chico joven, tiene 24 años, y en estado físico y peso viene ideal. Le falta no haber hecho una pretemporada. Se ha integrado rápido con los compañeros. Una oportunidad de mercado, se ha dado y Antonio la puso encima de la mesa. Más que un deseo, es una oportunidad. La ficha está tramitada y es uno más de la plantilla”.

En los dos últimos partidos, Unionistas ha jugado contra diez futbolistas durante más de una hora y ha caído derrotado. Sin embargo, Mario Simón le restaba importancia: “Se intenta trabajar prácticamente todo. Adolecemos de la pretemporada y tendríamos conceptos adquiridos. Esta semana no lo hemos trabajado. Es una situación de confianza. El equipo está en proceso de crecer”.

A las seis de la tarde rodará el balón en el Reina Sofía. A las ocho, Unionistas necesita más que nunca tener tres puntos más en su casillero… o la situación se tornará en mucho más complicada.