Unionistas, obligado a reaccionar ante el Real Avilés

Después de un mal arranque de competición, Unionistas necesita reaccionar. Y lo tiene que hacer de forma inmediata. Los blanquinegros llevan tres derrotas seguidas y todavía no han marcado.

La semana, convulsa, acabó con Oriol Riera firmando por el Istra 1961 y con Mario Simón como nuevo mandamás del banquillo unionista. Sin casi tiempo, el técnico ha organizado la semana y deja claro que hay que ganar.

“Cuando un entrenador llega nuevo a un lugar, tiene que adaptarse rápido y conocer todo. El domingo hay competición. Ahora vamos a la necesidad de la competición y el equipo tiene que reaccionar. Lo más importante es que quedan 35 jornadas por delante y los chavales tienen capacidad de cambiar el inicio de liga”, explica Mario Simón.

El nuevo técnico trabaja con el 1-4-2-3-1 que tan buenos resultados ha dado siempre en Unionistas. Aarón Piñán será la única baja. Dentro del vestuario, la llegada del nuevo técnico se ha tomado con positividad. E Iván Moreno deja claro el sentir del vestuario: “Queremos conseguir la primera victoria”.