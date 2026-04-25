Unionistas, obligado a sumar tres puntos para seguir en la lucha por el playoff

Cinco jornadas para el final y Unionistas sigue en la pelea por el playoff a Segunda División. Los charros reciben este domingo, a las 18:15 horas, al filial del Athletic Club en el estadio Reina Sofía. Y no hay opción al fallo si quieren estar entre los cinco primeros.

El choque tiene cierto pique después de la reclamación de Unionistas en la ida por presunta alineación indebida del filial bilbaíno. “Su incidencia en el juego es tan nula que ni echándole tanta imaginación como hace el denunciante se puede llegar a percibir que se le pudiera considerar uno más de los jugadores que disputan el encuentro”, respondió la RFEF al primer escrito charro. Finalmente, el TAD también dio la razón al Bilbao Athletic.

La situación deportiva ha cambiado desde entonces. Los blanquinegros pelean por estar en la zona de privilegio y suman cuatro puntos más que el filial del Athletic.

Mario Simón asegura que Gorjón, Álvaro Gómez y Serpeta estarán en la citación. No así Hugo de Bustos y Chibozo, que siguen lesionados.

La afición, consciente de lo que se juega su equipo, disfrutará de una Fan Zone desde las dos de la tarde y se espera un buen recibimiento a los jugadores en la previa del encuentro.