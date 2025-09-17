Unionistas oficializa a Mario Simón como nuevo entrenador

Unionistas de Salamanca ha oficializado la noticia avanza por este medio de comunicación: el conjunto charro y Mario Simón han alcanzado un acuerdo para que el técnico albaceteño se haga cargo del banquillo hasta final de temporada.

Simón, de 44 años, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos del fútbol español. Dirigió al Albacete Balompié en Segunda División en la temporada 2010-11 y ha acumulado experiencia en el tercer escalón nacional con equipos como La Roda CF, CF Lorca Deportiva, UD Yugo Socuéllamos y el filial del Albacete. Su mayor logro llegó con el Real Murcia, al que consiguió ascender a Primera Federación, completando además una buena temporada en la que clasificó al club para la Copa del Rey y rozó el playoff de ascenso a Segunda.

En la pasada campaña, Simón estuvo al frente del CF Intercity en Primera Federación. Ahora, afronta el reto de dirigir a Unionistas, al que llegará acompañado de dos asistentes de confianza: Ángel David Fernández-Hijicos y Borja Gómez.