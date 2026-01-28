Unionistas, con uno ojo en Prada y otro en Henry Hiobi

El puesto del ‘3’ está dando muchas vueltas en Unionistas esta temporada. Empezó con Palmero, siguió con Prada, después llegó el turno de Jan Encuentra a pierna cambiado, el debut efímero de Henry Hiobi y la llegada de Mounir, que tiene cara de ser el titular de aquí a final de temporada.

Pero se queda solo en dicha demarcación. Raúl Prada, que tan solo ha jugado veinticinco minutos desde el pasado 18 de octubre, sigue sin estar disponible para el entrenador. Una situación extraña en la que Mario Simón ha ido dando bandazos en sus ruedas de prensa y en la que el otro día ya tuvo que abordar de forma directa.

“Es un tema controvertido porque siempre lo sacamos. Raúl Prada es titular desde que yo llego hasta Tenerife. Él tiene unas molestias en la espalda y le ha tenido apartado mucho tiempo. Esa lesión hace que él no esté todavía al 50 o 60%. En Barakaldo lo intentamos meter y vimos que no estaba para eso. Después tuvo una neumonía. Ahora mismo no está jugando porque no está para competir. Ahora tenemos un reemplazo. Todavía no está para competir y no es una lesión muscular, sino que le impide al nivel que requiere la categoría. No es una decisión técnica y no sabemos el tiempo que puede llevar eso, porque no es una cosa puntual”, explicó Mario Simón.

En el club están muy atentos a la situación y saben que su ‘alta deportiva’ es una incógnita ahora mismo hasta el final de la competición. Mientras tanto, el club tiene que estar muy atento a la situación de Henry Hiobi para no alcanzar las doce convocatorias con el primer equipo y evitar un nuevo 'caso Hugo Parra' en la entidad.