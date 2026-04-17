Unionistas, con la opción de dormir en puestos de playoff a Segunda División

A dos puntos del playoff a Segunda División. Unionistas inicia así la trigésimo tercera jornada de Primera RFEF. Y dormirá el sábado en los puestos de privilegio si es capaz de ganar al Real Avilés. El choque tendrá lugar a las 16.15 horas en el estadio Román Suárez Puerta.

El técnico Mario Simón tendrá que modificar su defensa por la baja de Farru. Vadik tiene todas las papeletas para ser su sustituto. Tampoco estarán los lesionados Chibozo y Hugo de Bustos. Y en las gradas estarán casi cuatrocientos seguidores blanquinegros alentando a los jugadores.

El Real Avilés ha mejorado desde la llegada de Lolo Escobar y enlaza dos triunfos seguidos. Los asturianos tienen 40 puntos y están cinco por encima de los puestos de descenso, por lo que todavía está en juego su supervivencia en la categoría. “Unionistas es el equipo al que me gustaría parecerme”, expresó el propio Lolo Escobar en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado.