Unionistas y Oriol Riera negocian separar sus caminos

La situación en Unionistas es límite. El club ha comenzado con tres derrotas seguidas y sin marcar en Primera RFEF. Y, por lo tanto, es el farolillo rojo de la competición.

Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Oriol Riera y el club negocian separar sus caminos. Las declaraciones del técnico tras el partido ante Osasuna Promesas supusieron la ruptura pública con el director deportivo, algo de lo que se hizo eco SALAMANCA24HORAS.COM y que el presidente del club, Roberto Pescador, trató de desmentir posteriormente en la Cadena SER.

Sin embargo, la cuerda solo ha tardado en romperse unos días más. Oriol Riera, al que pretenden en Croacia, no está cómodo y quiere marcharse de Unionistas y llevarse también al preparador físico Aratz Olaizola.