Unionistas paga caro dos malos arranques ante el Unión Adarve en División de Honor

Unionistas sucumbió por 3-1 ante el Unión Adarve en División de Honor. Los charros pagaron caro sus dos malos arranques en cada parte y también las numerosas bajas en la plantilla.

Los madrileños se adelantaron a los dos minutos de juego y los charros empataron por medio del debutante August Matthew a los 36 minutos de duelo.

Con 1-1 se llegó al descanso y el Unión Adarve volvió a golpear nada más comenzar la segunda mitad. A quince minutos para el final, los locales mataban el duelo con el definitivo 3-1.