Unionistas, ante su partido marcado en rojo en División de Honor: el Real Madrid llega a Salamanca

Es el partido marcado en rojo antes de comenzar la División de Honor juvenil. Unionistas recibirá al Real Madrid por primera vez en su historia en la categoría. El choque se disputará el sábado, a las 18 horas, en el estadio Reina Sofía. Y lo hace con la máxima ilusión.

“En el Reina Sofía puede pasar de todo. Sacamos muchos puntos como locales y también empatamos con el Atlético de Madrid. Esperemos que venga mucha gente a las gradas. Contra el Atlético de Madrid se vio reflejado nuestro trabajo y nos empataron en el 85”, explica un ilusionado Antonio Ferreiro.

Los blanquinegros llegan sin presión en la tabla, con 21 puntos, y con el impulso que supuso lograr la primera victoria a domicilio del año. El Real Madrid, por su parte, lidera con firmeza la tabla y llega de ganar en la prórroga al Mallorca en la Copa del Rey juvenil.