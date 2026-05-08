Unionistas, a dos partidos de repetir el ‘caso Hugo Parra’

Henry Hiobi llegará a la convocatoria número 10 ante el Tenerife con el primer equipo y está a dos de tener que ser recompensado económicamente por el convenio de AFE

Entrenamiento de Unionistas 20 de Marzo
Entrenamiento de Unionistas 20 de Marzo

Durante la temporada, Unionistas tuvo que hacer frente al pago a Hugo Parra de más de ocho mil euros por haber sido convocado en doce ocasiones con el primer equipo en la temporada 2024/25.

El caso, que tuvo paso por los juzgados y acabó en acuerdo entre las partes, conllevó una suma de dinero que Unionistas tuvo que pagar al futbolista salmantino.

Ahora, Unionistas vuelve a jugar con fuego y esta vez no hay opción al desconocimiento. Mario Simón ha incluido a Henry Hiobi en la lista de convocados para el choque ante el Tenerife y el futbolista camerunés alcanzará la décima citación con el primer equipo.

En caso de que Henry Hiobi también vaya convocado ante el Mérida y el Racing Ferrol, en las dos jornadas finales, Unionistas tendría que reconocer al futbolista como miembro de la primera plantilla a nivel económico.

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