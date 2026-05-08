Unionistas, a dos partidos de repetir el ‘caso Hugo Parra’
Henry Hiobi llegará a la convocatoria número 10 ante el Tenerife con el primer equipo y está a dos de tener que ser recompensado económicamente por el convenio de AFE
Durante la temporada, Unionistas tuvo que hacer frente al pago a Hugo Parra de más de ocho mil euros por haber sido convocado en doce ocasiones con el primer equipo en la temporada 2024/25.
El caso, que tuvo paso por los juzgados y acabó en acuerdo entre las partes, conllevó una suma de dinero que Unionistas tuvo que pagar al futbolista salmantino.
Ahora, Unionistas vuelve a jugar con fuego y esta vez no hay opción al desconocimiento. Mario Simón ha incluido a Henry Hiobi en la lista de convocados para el choque ante el Tenerife y el futbolista camerunés alcanzará la décima citación con el primer equipo.
En caso de que Henry Hiobi también vaya convocado ante el Mérida y el Racing Ferrol, en las dos jornadas finales, Unionistas tendría que reconocer al futbolista como miembro de la primera plantilla a nivel económico.
También te puede interesar
Lo último