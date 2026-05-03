Unionistas pierde ante el Trival Valderas en el último partido de la División de Honor

Fin a la temporada de Unionistas en División de Honor. Los charros, en su campaña debut en la categoría, hicieron los deberes pronto y lograron la salvación a dos jornadas para el final.

Este domingo, el equipo de Raúl Fuentes cayó por 2-0 en casa del Trival Valderas en la última jornada de la competición. Los locales marcaron sus dos tantos en la segunda mitad y también lograron la salvación.

Unionistas finaliza la competición en el décimo puesto, con 36 puntos. Los charros ganaron once partidos, empataron en tres ocasiones y cayeron en dieciséis, con 40 goles a favor y 59 tantos en contra.