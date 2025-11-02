Unionistas ya pisa la zona de salvación en Primera RFEF

El punto de Lezama le sabe mucho mejor este domingo a Unionistas. Los blanquinegros acaban, por primera vez esta campaña, una jornada fuera de los puestos de descenso en Primera RFEF. Los de Mario Simón suman ocho puntos en las últimas cuatro jornadas y salen de la zona roja para colocarse decimoquintos.

La clasificación está muy comprimida y en tres puntos se encuentran desde el Lugo (noveno) hasta el penúltimo Bilbao Athletic (con diez puntos).

Unionistas jugará la próxima jornada en el estadio Reina Sofía. Los charros reciben el sábado, a las 18 horas, al Pontevedra con la ilusión de dar un salto más en la tabla clasificatoria.