Unionistas pone en bandeja la victoria al Racing Ferrol
Luis Roldán, que entró en el minuto 87, cometió un gravísimo error que facilitó la victoria de los locales
Un gravísimo error de Luis Roldán en el minuto 88 dejó sin puntos a Unionistas en A Malata. El centrocampista, que acababa de entrar en el campo, dio un pase atrás que significó el 2-1 del Racing Ferrol y mandó a la lona a los charros.
Unionistas salió de inicio con Unai Marino en portería; Olmedo, Gorjón, Farru y Jan Encuentra en defensa; Juanje, Jota, Hugo de Bustos y Álvaro Gómez en la medular; y Abde con Pere Marco en punta.
Los primeros minutos fueron fríos y con los dos contendientes disputándose la posesión del balón. Poco a poco fue acelerando Unionistas en el verde con una buena cabalgada de Jota que taponó Zalaya y con una falta picada desde la frontal por Olmedo, que detuvo Parera sin problemas.
El Racing Ferrol buscaba a Álvaro Juan y Dacosta en los costados para intentar desequilibrar. Pero Olmedo y Encuentra estaban muy bien en el uno contra uno. Pablo López buscó nuevas vías de ataque y sus dos centrales, Zalaya y Pujol, conducían desde campo propio hasta las inmediaciones del área charra.
A la media hora, Unionistas rondó el gol con un contraataque llevado por Álvaro Gómez y Abde y con Pere Marco soltando un zapatazo que se fue fuera por poco. Y de ahí al gol local. Centro desde la izquierda de Álvaro Ramón y Álvaro Giménez manda a la red de cabeza para poner el 1-0 en el marcador.
Unionistas mostró sus mejores minutos tras el paso por los vestuarios. El cuarto de hora inicial fue muy bueno y lo certificó un testarazo de Hugo de Bustos. La conexión charra entre Álvaro Gómez y el canterano fructificó con el empate a uno con un remate de cabeza picado del extremo izquierdo (1-1).
A falta de veinte minutos, el colegiado señaló penalti de Juanje por agarrón a Álvaro Giménez en un córner. Y el delantero local, desde los once metros, estrelló su disparo en el poste para alegría de la parroquia visitante. Y no solo se salvó en esa acción Unionistas, sino que dos minutos después, Gorjón salvaba bajo palos el 2-1 de los locales.
Mario Simón movió las fichas de una en una. Metió a De la Nava primero por Hugo de Bustos y, posteriormente, a Pachón por Pere Marco en el minuto 83. Solo tres minutos después agotó sus ventanas con la entrada de Luis Roldán por un fatigado Jota. Y ahí perdió el partido. El centrocampista dio un pase atrás sin ningún tipo de sentido a Saúl García, que se topó con la gran parada de Unai Marino, pero nada pudo hacer con el disparo cruzado de Pascu, que significó el 2-1.
Sin cambios para intentar buscar alguna variante, Unionistas ya estaba a merced del Racing Ferrol. Los locales encontraban con facilidad el área de Unai Marino y pudieron hacer el tercero. No les hizo falta, el partido ya había muerto en el minuto 89 con el tanto de Pascu.
