Unionistas pone en bandeja la victoria al Racing Ferrol

Un gravísimo error de Luis Roldán en el minuto 88 dejó sin puntos a Unionistas en A Malata. El centrocampista, que acababa de entrar en el campo, dio un pase atrás que significó el 2-1 del Racing Ferrol y mandó a la lona a los charros.

Unionistas salió de inicio con Unai Marino en portería; Olmedo, Gorjón, Farru y Jan Encuentra en defensa; Juanje, Jota, Hugo de Bustos y Álvaro Gómez en la medular; y Abde con Pere Marco en punta.

Los primeros minutos fueron fríos y con los dos contendientes disputándose la posesión del balón. Poco a poco fue acelerando Unionistas en el verde con una buena cabalgada de Jota que taponó Zalaya y con una falta picada desde la frontal por Olmedo, que detuvo Parera sin problemas.

El Racing Ferrol buscaba a Álvaro Juan y Dacosta en los costados para intentar desequilibrar. Pero Olmedo y Encuentra estaban muy bien en el uno contra uno. Pablo López buscó nuevas vías de ataque y sus dos centrales, Zalaya y Pujol, conducían desde campo propio hasta las inmediaciones del área charra.

A la media hora, Unionistas rondó el gol con un contraataque llevado por Álvaro Gómez y Abde y con Pere Marco soltando un zapatazo que se fue fuera por poco. Y de ahí al gol local. Centro desde la izquierda de Álvaro Ramón y Álvaro Giménez manda a la red de cabeza para poner el 1-0 en el marcador.

Unionistas mostró sus mejores minutos tras el paso por los vestuarios. El cuarto de hora inicial fue muy bueno y lo certificó un testarazo de Hugo de Bustos. La conexión charra entre Álvaro Gómez y el canterano fructificó con el empate a uno con un remate de cabeza picado del extremo izquierdo (1-1).

A falta de veinte minutos, el colegiado señaló penalti de Juanje por agarrón a Álvaro Giménez en un córner. Y el delantero local, desde los once metros, estrelló su disparo en el poste para alegría de la parroquia visitante. Y no solo se salvó en esa acción Unionistas, sino que dos minutos después, Gorjón salvaba bajo palos el 2-1 de los locales.

Mario Simón movió las fichas de una en una. Metió a De la Nava primero por Hugo de Bustos y, posteriormente, a Pachón por Pere Marco en el minuto 83. Solo tres minutos después agotó sus ventanas con la entrada de Luis Roldán por un fatigado Jota. Y ahí perdió el partido. El centrocampista dio un pase atrás sin ningún tipo de sentido a Saúl García, que se topó con la gran parada de Unai Marino, pero nada pudo hacer con el disparo cruzado de Pascu, que significó el 2-1.

Sin cambios para intentar buscar alguna variante, Unionistas ya estaba a merced del Racing Ferrol. Los locales encontraban con facilidad el área de Unai Marino y pudieron hacer el tercero. No les hizo falta, el partido ya había muerto en el minuto 89 con el tanto de Pascu.