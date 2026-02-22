Unionistas se pone a dos puntos de la zona de playoff de ascenso a Segunda División

La racha de tres victorias seguidas de Unionistas hace que los charros suban puestos en la tabla y también que recorten la distancia con los puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

El conjunto de Mario Simón tiene 36 puntos y está a tan solo dos de la zona de privilegio. Ahora, pondrán el foco en el duelo del próximo sábado ante el Cacereño.

En los últimos partidos, Unionistas ha doblegado al Ourense, Osasuna Promesas y Arenas Club y quiere dar un paso definitivo hacia la salvación en el Príncipe Felipe el sábado que viene.