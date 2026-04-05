Unionistas se pone a dos puntos de la zona de playoff a Segunda División

Unionistas entra en la fase decisiva a solo dos puntos de la zona de playoff. Los charros ganaron por 2-3 con una gran remontada en el Ruta de la Plata ante el Zamora y acaban novenos la jornada.

Los pupilos de Mario Simón se impusieron en un final de locura con los goles de Jan Encuentra, Carlos de la Nava y el definitivo de Pere Marco en el minuto 100 de encuentro.

Ahora, con 44 puntos en su casillero, Unionistas buscará sellar de forma matemática la salvación en el próximo partido. El domingo, a las 16 horas, los charros reciben al Guadalajara en el estadio Reina Sofía.