Unionistas pregunta por Abde… Raihani

Unionistas sigue en la búsqueda de un ‘9’. Y, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club ha preguntado por la situación de Abde Raihani. El joven delantero se formó en las categorías inferiores del Damm y posteriormente jugó en el Atlético de Madrid. De hecho, llegó a debutar en el primer equipo con nueve minutos ante el Alavés en Primera División.

Esta campaña, el delantero firmó por el filial del Sevilla y allí ha jugado 446 minutos en Primera RFEF. El jugador, que va a salir con casi total seguridad del Sevilla Atlético, tiene varias ofertas del extranjero y es complicado que recale en Unionistas.

“Nuestra prioridad es cerrar ese jugador de arriba. Es algo que quieren todos los equipos de la categoría. No es fácil. No es un momento de elegir muchos perfiles”, explicó Mario Simón en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta Fortuna.