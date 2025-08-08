Unionistas prepara un tifo para el derbi ante el Salamanca CF UDS

Tifo preparado en el Reina Sofía para el partido entre Unionistas de Salamanca y Salamanca CF UDS

Una de las sorpresas del derbi llegará en los minutos previos al inicio del duelo. La afición de Unionistas que se coloque en el Fondo de Animación tendrá que levantar el tifo creado para el envite.

Durante la mañana de este viernes se han colocado las cuerdas para levantar el propio tifo, cuyo dibujo y eslogan será sorpresa hasta ese mismo momento.

El duelo entre Unionistas y el Salamanca CF UDS, correspondiente a la jornada 2 de la Copa RFEF, se disputará este sábado a las 20 horas en el Reina Sofía.