Unionistas presenta sus nuevas camisetas para las temporadas 2026-2028

Unionistas ha hecho públicos los diseños ganadores de sus nuevas equipaciones para las dos próximas temporadas, 2026-2028, tras un amplio proceso participativo.

El concurso, que se ha desarrollado durante dos semanas, ha contado con 174 propuestas iniciales, tres rondas de votación y una final en la que participaron 1.681 socios, marcando un récord de participación en este tipo de iniciativas del club.

En la votación definitiva, la propuesta número 14 se ha impuesto como la nueva primera equipación con 1.056 votos. Según han explicado desde el club el diseño mantiene la esencia clásica con la camiseta dividida en blanco y negro, pantalón negro y medias con franjas. Como novedad, incorpora unas sutiles rayas verticales que aportan profundidad y un toque elegante sin restar protagonismo a los colores tradicionales. Además, la parte trasera incluye un espacio en blanco pensado para mejorar la visibilidad de los dorsales.

Por su parte, la segunda equipación ganadora apuesta por un marcado carácter identitario bajo el lema “De y para Salamanca”. El diseño incorpora de forma discreta los nombres de todos los municipios de la provincia, integrados en la tipografía habitual del club, como símbolo de representación del territorio. Además, tal y como han informado desde el club en la parte inferior de las mangas aparece la frase «porque allá donde vaya, te querré hasta que me muera», en alusión a una de las canciones que suena en cada partido.

En lo visual, la camiseta presenta el rosa como color predominante, acompañado de detalles en un azul marino cercano al morado, logrando un contraste diferenciador respecto a la primera equipación. El conjunto está pensado para combinar tanto con pantalón negro como blanco y, según el propio planteamiento del diseño, abre la puerta a futuras campañas en redes sociales que refuercen el vínculo entre el club y los pueblos de la provincia.